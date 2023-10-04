Финский турист оценил влияние санкций на Россию

Финский турист Перттула заявил, что санкции почти не повлияли на Петербург

Турист из Финляндии Юха Перттула, который побывал в Санкт-Петербурге, рассказал в беседе с газетой Iltalehti, что санкции не повлияли на Россию.

За последние 20 лет финн успел посетить РФ «десятки, если не сотни раз», он долгое время жил в Петербурге и знает его «вдоль и поперек». По его словам, этого «город выглядит так же, как и раньше».

Как заявил турист, в кафе и ресторанах «полно народа», в магазинах можно найти «что угодно».

«Цены немного выросли, но, говорят, что зарплаты и пенсии тоже подняли», — указал он.

Перттула обратил внимание, что в магазине нет финских продуктов, но там можно найти французский коньяк и австралийское вино. При этом бывшие западные бренды стали «русифицироваться», отметил он.

Антироссийские санкции привели к тому, что в РФ начали производить многие товары, которые раньше импортировались.

«Заводы работают на полную мощность. От представителя одного кадрового агентства я услышал, что сейчас наблюдается острая нехватка рабочей силы», — сказал турист.

Кроме того, на улицах Петербурга можно увидеть много новых китайских автомобилей, также там попадались несколько «новеньких американских пикапов». Перттула заявил, что приобрести запчасти для иномарок стало труднее, что усложняет жизнь автомобилистам. При этом заправить машину в РФ по финским меркам по-прежнему можно очень дешево.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто указал на бесполезность санкций против РФ с помощью анекдота.

Ранее в Госдуме назвали факторы, которые помогли России справиться с санкциями.

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