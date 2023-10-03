Экс-советник Кучмы предсказал крах Киева через 45 дней

Экс-советник Кучмы Соскин: из-за отсутствия денег Киев ждет крах через 45 дней

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале предположил, что принятие в США закона о временном финансировании работы правительства, в котором не предусмотрено выделение средств Киеву, приведет к краху Украины через 45 дней.

«У Украины осталось 45 дней. Пока еще есть остатки денег, но их совсем мало. Хватит еще на октябрь, может, ноябрь еще протянуть удастся», — сказал он.

Соскин сделал вывод, что денег на поддержку Украины, на госбюджет, на пенсии и на выплаты военным, у Америки уже нет.

Аналитик предположил, что решение было продиктовано ориентацией США на свои собственные интересы. Соскин уверен, что фронт «стоит» из-за того, что ВСУ нечем наступать.

До этого президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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