Экс-тренер ЦСКА назвал УЕФА бандитской шайкой

Экс-тренер ЦСКА Костылев заявил, что в УЕФА все куплено

Бывший тренер московского ЦСКА Геннадий Костылев раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после отмены решения о допуске сборных России U17 до международных соревнований. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Сейчас мир перевернулся. В УЕФА все куплено, это организация под европейским и американским отребьем. Посмотрите, что такое МОК? Там тоже все куплено. Надо заканчивать играть в их игры. Какая тут может быть честность? Что такое УЕФА? Это бандитская шайка», — заявил специалист.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября издание The Independent сообщило, что УЕФА может пересмотреть данное решение, а 10-го числа об отмене решения было объявлено официально.

Ранее в РФС рассказали об отношениях с УЕФА.

Горняк22



Источник