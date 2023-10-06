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35 лет в профессии! Бийские социалисты отметили опытных педагогов подарками от партии

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя в бийской школе №3, посетили местные социалисты. Игорь Азизов, и.о. руководителя городского отделения партии пожелал коллективу образовательного учреждения творческих успехов, благополучия и достижения всех поставленных целей.

В адрес педагогов школы на празднике звучало много добрых слов и пожеланий. Бийские социалисты пригласили на сцену аксакалов коллектива, которые посвятили педагогике по 35 и более лет. Таковых в третьей бийской школе оказалось 8 человек. “Такой опыт достоин быть отмечен отдельно, – говорит Игорь Азизов. – Вы вырастили не одно молодое поколение и уверен, выпустите еще много умных и перспективных ребят. Спасибо Вам, за Ваше терпение, за Вашу верность профессии, за Вашу любовь к детям и знаниям“. Социалист вручил им благодарственные письма от депутата Госдумы, лидера СР-ЗП в Алтайском крае Александра Терентьева, а также сюрпризы от партии.

Взято отсюда

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