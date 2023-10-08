11.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Израиль сообщил, что число погибших в результате атаки ХАМАС выросло до 1200 человек
Образование
На юге Украины объявили воздушную тревогу
СВО
На юге Украины объявили воздушную тревогу
СВО
Журналиста из США сильно впечатлило уничтожение «Ланцетом» на аэродроме самолета ВСУ
Общество
“Мы были очень глупы”. Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине
Общество
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Коллекция категорий

Бизнес172 Новости
Здоровье406 Новости
Новости Алтай1626 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование209 Новости
Общество425 Новости
Объявления80 Новости
Политика358 Новости
Спорт251 Новости
Платим за интересные новости!

Абаскаль объяснил, почему Мозес выходит играть в стартовом составе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Тренер «Спартака» Абаскаль назвал Мозеса лучшим в разгоне атак игроком команды

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА заявил, что нигерийский полузащитник Виктор Мозес заслуживает место в стартовом составе своим умением разгонять атаки., Его слова передает «Газета.Ru».

«Если мы возьмем два последних матча, то больше всего пользы как в атаке, так и в обороне принес Виктор Мозес. Это наша статистика, согласно которой мы делаем анализ того, кто может разгонять наши атаки. Это важно при отсутствии Литвинова, который пропустил несколько матчей из-за травмы, так как он обладает похожими качествами. Такой талантливый футболист, как Мозес, безусловно, может усилять игру со скамейки, однако на протяжении двух недель он доказывает свою полезность с первых минут», — заявил Абаскаль.

Матч «Спартак» — ЦСКА завершился результативной ничьей со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе и «Спартака», и ЦСКА стало по 17 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, а красно-синие — седьмое.

Ранее Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о везении в концовке матча с ЦСКА.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости