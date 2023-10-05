Алтайских чиновников, владеющих земельными паями, могут признать коррупционерами

Фото: Антон Федотов

Прокуратура Завьяловского района расценила сдачу в аренду земли главой как ведение предпринимательской деятельности, на что чиновники права не имеют по закону

Муниципальные и госслужащие – владельцы земельных паев в Алтайском крае – могут столкнуться с серьезной правовой коллизией. Сдачу ими паев в аренду могут расценить как ведение предпринимательской деятельности, которой они заниматься по закону не имеют права. Как стало известно “Толку”, именно такое нарушение антикоррупционного законодательства прокуратура предъявила главе Завьяловского района Николаю Онищенко и вынесла представление. Этот вопрос рассматривался на сессии райсовета 25 сентября.

“Кому-то пришла мысль!”

Николаю Онищенко принадлежит паевая земля – по данным издания, в Романовском районе, – которую он, как и большинство собственников, сдает в аренду аграриям. В качестве платы он получает зерно и зерноотходы, рассказал “Толку” председатель аграрного комитета краевого заксобрания (АКЗС) Сергей Серов, в округ которого входит Завьяловский район. Это общая практика в целом по России.

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“Я вам небольшой секрет открою – голубей Онищенко держит, и он использует зерно для птиц, ну и часть для подсобного хозяйства“, – рассказал Серов, настаивая, что ни о какой предпринимательской деятельности тут речи не идет.

Разделение сельхозземли на паи между членами хозяйств произошло еще в начале 1990-х годов. В Алтайском крае это в среднем около 14 га, рассказал Серов.

Кто-то эти участки продал, а кто-то продолжает ими владеть, передавать по наследству и т. д. Большинство собственников паев сдают их в аренду тем предприятиям или фермерам, которые занимаются сельским хозяйством на территории.

Среди владельцев – немало чиновников, депутатов. По сведениям “Толка”, такие есть и, например, среди депутатов АКЗС, которые занимают руководящие посты в парламенте и работают на постоянной основе, то есть за зарплату.

Прецедент Завьяловского района говорит о том, что теоретически во многих случаях прокуратура может расценить сдачу в аренду земли как предпринимательскую деятельность. А это коррупционное нарушение. Плюс арендная плата должна обязательно фигурировать в декларациях о доходах, даже если это не деньги, а зерно.

“Как правило, за пай дают тонну-полторы зерна, или зерноотходы – до двух тонн, где-то подсолнечное масло. По желанию собственника пая ему могут платить деньги – исходя из рыночной стоимости продукции“, – рассказал Серов.

При этом владельцы, по его словам, платят налог на землю – в среднем 1-1,2 тыс. рублей в год.

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“И вот теперь кому-то, простите, пришла в голову мысль, что это предпринимательская деятельность! Пока не могу крайних найти. И практики судов еще нет. Но кому-то пришла такая идея. 30 лет прошло – ни у кого такой мысли не появилось, а сейчас вдруг возникла. И вот вопрос – что делать? Переоформлять, дарить?” – возмущается Сергей Серов.

Но и это, по его словам, тоже не так просто сделать, так как паевая земля – это часть одного большого участка. То есть собственник пая имеет только долю в нем.

“Чтобы выделить долю, надо провести собрание – дать объявление в газету, через 40 дней всех собственников собрать, решение принять и т.д.“, – говорит он.

А нарушение гипотетически могут предъявить уже сейчас. “Но я надеюсь, что хотя бы год-два нам дадут“, – предполагает Серов.

Комитет АКЗС, который он возглавляет, будет обращаться во всех ответственные органы, чтобы разобраться в вопросе и понять алгоритм его решения. “Это же всей России может коснуться!” – подчеркнул Серов.

Между тем, в самом Завьяловском районе местное отделение ЛДПР обратилось в прокуратуру с просьбой проверить всех местных чиновников на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства в связи со сдачей паев в аренду.

Может ли чиновник сдавать имущество в аренду?

Предпринимательской является “любая самостоятельная деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, выполнения работ, продажи товаров или оказания услуг, считается предпринимательской”, говорит Гражданский кодекс.

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Сдача имущества в аренду физлицом допускается и в большинстве случаев не считается предпринимательством. Однако если при этом извлечение прибыли не является целью владения этим имуществом, разъясняла ФНС .

А “в случае получения государственным служащим систематической прибыли от сдачи принадлежащего ему имущества в наем (в аренду) у работодателя или правоохранительных органов может возникнуть вопрос об отнесении указанной деятельности к предпринимательской”, – объясняли в прокуратуре Рязанской области еще в 2019 году.

Но тогда надзорное ведомство приводило в пример сдачу в аренду квартиры.

“Если имущество (например, квартира) приобретено государственным служащим не для личных нужд, а используется только для сдачи внаем (в аренду) и эти действия совершаются неоднократно, то существует вероятность признания такой деятельности предпринимательской“, – сообщали в рязанской прокуратуре.

Кроме того, муниципальный или госслужащий в любом случае обязан декларировать доход от сдачи в аренду и платить в него НДФЛ.

“В результате систематического заключения государственным служащим сделок с имуществом и получение дохода может привести к нарушению установленных антикоррупционных запретов“, – сообщали в прокуратуре.

“Толк” направил запрос в прокуратуру Алтайского края с просьбой о разъяснении вопроса.

Взято отсюда