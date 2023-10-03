Алтайский губернатор приступил к формированию нового краевого правительства

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о первых кадровых назначениях в составе нового правительства региона. Об этом сообщает Telegram-канал правительственной пресс-службы. Пока речь идет об уже известных персоналиях, и ранее занимавших свои посты.

По сообщению пресс-службы, Виталий Снесарь сохранил за собой пост зампреда и руководителя администрации губернатора и правительства региона. Кроме того, на должностях вице-губернаторов остались Денис Губин, Александр Лукьянов, Иван Кибардин и Игорь Степаненко. В соответствии с распоряжением все они будут считаться назначенными на свои посты с 30 сентября и до окончания полномочий правительства. Отметим, что в сообщении правительства не упоминаются другие чиновники, которые сейчас исполняют обязанности вице-губернаторов с приставкой «врио». В частности, в распоряжении отсутствуют имена Александра Климина, Данила Ситникова и Анатолия Нагорнова.

Напомним, 18 сентября Томенко заявил , что отправил в отставку правительство и руководителей органов исполнительной власти Алтайского края, как того требует действующее законодательство. Чиновники продолжили исполнять свои обязанности в статусе «врио». Эта приставка останется с ними, пока правительство не будет полностью сформировано. Когда этот процесс будет завершен – Томенко не уточнял.

Напомним, что 18 сентября Виктор Томенко, победивший на выборах, официально вступил в должность губернатора Алтайского края на следующие пять лет.

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