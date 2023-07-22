Алтайский край активизирует сотрудничество с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР

21 июля в Алтайский край прибыла делегация округа Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР под руководством главы администрации округа Дженса Хадеса. В диалоге, результатом которого стали договоренности об активизации сотрудничества, участвовали представители органов власти обеих сторон, МИД России, деловых кругов Китая.

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края – руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь поприветствовал делегацию округа от имени Губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

«Спектр взаимодействия наших регионов достаточно широкий, и он имеет все необходимые тенденции к росту. Растущий объем двусторонней торговли подчеркивает нашу общую заинтересованность в развитии отношений», – отметил заместитель Председателя Правительства края.

Большая работа по развитию межгосударственных связей идет в рамках Международного координационного совета «Наш общий дом – Алтай». Это уникальный формат международного сотрудничества приграничных территорий четырех государств – России, КНР, Монголии и Республики Казахстан. Взаимодействие МКС эффективно развивает социокультурные связи, позволяет реализовывать совместные проекты на уровне творческих, спортивных, общественных объединений.

На встрече было отмечено, что расширению связей также способствует ввод в эксплуатацию нового транспортного коридора через Западную Монголию AH-4 по маршруту «Ташанта – Такешикан». Открытие данного транспортного коридора позволяет эффективно интенсифицировать торговые потоки и сократить сроки доставки товаров между регионами России, Монголии и Китая. Высокий интерес к новому маршруту проявили как российские, так и китайские предприниматели. Предполагается, что вопрос развития транспортного коридора AH-4 станет одной из главных тем очередного заседания МКС «Наш общий дом – Алтай».

Фото: Антон Червяков

Глава администрации округа Алтай СУАР КНР Дженс Хадес озвучил предложения по развитию сотрудничества с Алтайским краем. Среди перспективных направлений были названы усиление торгово-экономического сотрудничества, активизация обменных мероприятий, укрепление связей в сфере культуры, спорта, науки и техники.

Виталий Снесарь заверил, что предложения китайской тороны будут тщательно проработаны.

«Безусловно, нам нужно наращивать интенсивность развития», – отметил он.

Китайская сторона выразила заинтересованность принять с ответным визитом делегацию Алтайского края для того, чтобы представители региона смогли на месте оценить перспективы сотрудничества. В том числе, ознакомились с работой одной из десяти экспериментальных зон Китая, расположенной в СУАР – международной зоны открытого сотрудничества в области сельского хозяйства.

Фото: Антон Червяков

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