Фото: Анна Меньшикова

Появилась информация, что чиновник может устроиться в Минздрав РФ, но один из влиятельных инсайдеров с этим не согласился

Врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов уже в ближайшие две недели может освободить пост и пойти на повышение, сообщил amic.ru .

По данным издания, чиновник займет должность в Минздраве РФ.

При этом ни один из источников в правительстве края это не подтверждает. По его мнению, серьезных изменений в составе кабмина не ожидается.

Среди возможных кандидатов на пост главы краевого минздрава инсайдеры ранее называли главврача Алтайского краевого перинатального центра “ДАР” и депутата Барнаульской гордумы Ирину Молчанову, врио замглавы минздрава Наталью Белоцкую и руководителя Республиканской больницы в Республике Алтай Людмилу Григоричеву.

13 октября губернатор Виктор Томенко провел ряд назначений в структуре правительства, но насчет главы минздрава распоряжения еще не было.

Горняк22



Взято отсюда