Алтайский “Социал-демократический союз женщин России” сформировал рабочие органы регионального отделения

29 сентября в Барнауле состоялось общее собрание регионального отделения Общероссийского общественного движения “Социал-демократический союз женщин России“. Открытым голосованием члены движения обсудили изменения, внесённые в Устав организации, сформировали региональный Совет, выбрали ревизора, а также наметили план работы регионального отделения на конец 2023 – начала 2024 года.

Открыла общее собрание председатель регионального отделения СДСЖР Ирина Шипулина. Она напомнила, что движение объединяет активных женщин, социально-ориентированные общественные организации, разделяющие ценности социальной демократии и прогрессивного развития России. Организация функционирует с 2012 года и на сегодняшний день представлена в 59 регионах страны. Возглавляет движение сенатор РФ Ольга Епифанова. Алтайский край в президиуме СДСЖР представляет депутат АКЗС, руководитель исполкома алтайских социалистов Евгения Боровикова.

Участники общего собрания избрали членов Совета регионального отделения женского движения и ревизора. Избранные органы будут работать в течение следующих трёх лет.

В состав Совета вошли 5 человек, отвечающих за следующие направления деятельности:

– член президиума СДСЖР Евгения Боровикова;

– председатель РО СДСЖР Ирина Шипулина (Экономический совет при партии, научные исследования);

– депутат АКЗС Лариса Колесникова (вопросы СВО, межрайонные связи);

– Наталья Прядуха (школа, семья, материнство, дети);

– Руководитель алтайского ЦЗПГ Татьяна Мазунина (правовая защита населения).

Ревизором по решению общего собрания стала Людмила Тощенко.

Также участники собрания наметили план работы на 2023-2024 годы. Движение займётся организацией акций и мероприятий, относящихся к деятельности Совета и работой с обращениями женщин. “Направления деятельности были выбраны исходя из проблем, с которыми и к нам, и к депутатам СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ обращаются женщины Алтайского края. Мы взаимодействуем с коллегами из других регионов и членами президиума. Надеемся это поможет нам наиболее оперативно находить механизмы решения вопросов”, – заключила Ирина Шипулина.

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