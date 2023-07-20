Алтайское «Боевое братство» подписало соглашение с фондом «Защитники Отечества»

Алтайское региональное отделение Всероссийской Общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» в Алтайском крае в подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает сотрудничество по таким направлениям, как привлечение участников специальной военной операции к участию в патриотическом воспитании детей и молодёжи, передаче лучших традиций в труде и служении Отечеству, а также взаимодействие по защите социальных, трудовых, жилищных имущественных прав участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей;

Одним из важных направлений деятельности станет работа по созданию музеев (комнат) боевой славы, контроль за надлежащим содержанием воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок.

Руководитель филиала Государственного фонда «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» Владимир Мидонов и руководитель организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Вячеслав Кравченко были единодушны во мнении, что главная задача совместных усилий — обеспечить бойцам, вернувшимся домой, максимальное внимание, уважение и адресную помощь.

Напомним, Указ о создании Государственного фонда «Защитники Отечества» Владимир Путин подписал в апреле этого года.

Основная цель фонда – обеспечить персональное сопровождение ветеранов спецоперации и членов их семей.

Это оказание необходимых мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов.

https://vk.com/public221400950

https://ok.ru/group70000002607481

https://t.me/fond_ZO_22

📞Обратиться можно по телефону 8-996-701-3478

📍Филиал находится по адресу: 656043, г. Барнаул, пр.Ленина, 5.

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