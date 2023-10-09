Американский журналист назвал цель атаки ХАМАС

NI: ХАМАС нанес удар, чтобы сорвать сближение Израиля и Саудовской Аравии

Обозреватель американского журнала National Interest Карлос Роа написал, что удары ХАМАС направлены на то, чтобы сорвать зарождающееся сближение Израиля и Саудовской Аравии.

«Нападение ХАМАС, помимо его очевидной цели причинить боль Израилю, направлено на то, чтобы наложить вето на зарождающееся сближение между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами, особенно Саудовской Аравией», — пишет автор.

По его мнению, потепление отношений между странами находится на начальной стадии, но представляет собой монументальный сдвиг в геополитике Ближнего Востока.

В публикации говорится, что начало боевых действий поставило Саудовскую Аравию в сложное положение. По мнению Роа, недавние шаги Эр-Рияда по нормализации отношений с Израилем вызваны стремлением противодействовать региональным амбициям Ирана и желанием получить доступ к израильским технологиям.

Автор утверждает, что исторически глубоко укоренившаяся поддержка Саудовской Аравией «палестинского дела» ограничит ее возможность следовать этому курсу, опасаясь реакции своего населения.

До этого эксперт назвал вероятные последствия конфликта Израиля и ХАМАС для политики.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

новости Локтевский



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