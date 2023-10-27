Андрей Турчак в очередном докладе рабочей группы по СВО представил Президенту предложения по мерам поддержки участников спецоперации

Он также сообщил о последних инициативах, которые рабочая группа направила в Правительство

Итоги работы группы по вопросам СВО и новые предложения по поддержке участников спецоперации представил глава рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в докладе Президенту.

«За первые месяцы осени направили в Правительство РФ ряд инициатив по дополнительным мерам соцподдержки участников СВО и их семей. В их числе – бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также право бесплатного проезда всем членам семьи погибшего к месту его погребения (ежегодно). В Госдуму внесен законопроект о повышенной социальной пенсии для лиц, награжденных орденом Святого Георгия», – отметил Андрей Турчак.

Он сообщил, что в регионах идет внедрение Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, который предложила утвердить группа.

«Он включает 20 видов помощи, и сегодня в 63 субъектах РФ работают от 50% до 100% из них. Среди наиболее востребованных мер – бесплатная психологическая помощь, льготное горячее питание для детей участников СВО в учебных заведениях, освобождение от платы в детских садах, бесплатное посещение занятий в кружках и секциях, льготы по транспортному налогу», – пояснил глава рабочей группы.

Одними из таких регионов является Алтайский край.

«Детей наших бойцов зачисляют в детские сады вне очереди, а родителей освобождают от платы за присмотр и уход. Бесплатное горячее питание предоставляется школьникам и учащимся краевых организациях профессионального образования. Предусмотрено бесплатное и приоритетное оказание социальных услуг пожилым людям и инвалидам. Родственникам участников СВО помогают оформить выплаты, оказывают социально-бытовую и психологическую помощь, содействуют в поиске работы и профессиональном обучении. За семьями закреплены волонтеры. Участники спецоперации, их жены, дети и родители всегда могут рассчитывать на адресную и комплексную поддержку в нашем регионе», – рассказал координатор рабочей группы по вопросам СВО в Алтайском крае Денис Голобородько .

Андрей Турчак доложил Президенту о новых предложениях, которые расширят поддержку участников спецоперации.

«Среди них – предоставлять право членам семей погибшего участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время; усовершенствовать систему перевозки маломобильных инвалидов боевых действий (социальное такси с этой задачей полностью не справляется); включить в состав выгодоприобретателей по договору обязательного государственного страхования зачатых в браке, но еще не родившихся детей военнослужащих», – сообщил секретарь Генсовета.

Помимо этого, он предложил дать дополнительные возможности для медицинской реабилитации военнослужащих и разрешить проходить ее в частных клиниках, включенных в систему ОМС.

«Это разгрузит ведомственные медучреждения и ускорит получение помощи в территориях, где нужные специалисты в больницах отсутствуют», – отметил Андрей Турчак.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

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