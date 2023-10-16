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Ансамбль песни и танца «Алтай» выступил в Великом Новгороде

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Гастроли коллектива проходят в рамках программы Министерства культуры РФ.

Репетицией руководит хореограф Алексей Расторгуев, он специально приехал из Перми. Зрители так отзывались о концерте: «Полное потрясение, задумка гениальная, исполнение фантастическое». Второе отделение – праздничное, народное, с песнями алтайских композиторов и про наших великих земляков. На словах о Шукшине новгородцы аплодируют, знают. На песне «Калина красная» утирают слезы и почти пускаются в пляс под заводную мелодию «Калинки». Впереди концерт в Тихвине.

Вера Климанова

Горняк22

Взято отсюда

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