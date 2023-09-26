Президент Украины и канадские депутаты одарили громкими овациями 98-летнего ветерана дивизии СС “Галичина” Ярослава Хунку. Теперь властям Канады приходится извиняться. Как чествовали военного преступника в либерально-демократическом парламенте — в материале РИА Новости.

Прославление нациста

Даже в Канаде не всем пришлись по вкусу аплодисменты престарелому пособнику нацистов. Лидер оппозиции Пьер Пуальевр потребовал от премьер-министра Джастина Трюдо публичных извинений. Тот объяснил, что был не в курсе планов поприветствовать эсэсовца. И попытался оправдать Зеленского, добавив, что украинскую делегацию тоже не предупредили.

Официально ответственность возложили на спикера палаты общин Энтони Рота. Он представил Хунку как “борца за украинскую независимость от русских в годы Второй мировой войны”. Депутат уже выразил сожаление по этому поводу, сославшись на то, что не владел всей полнотой информации. “Я хотел бы принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира”, — сказал он.

Варшава тоже ждала извинений, поскольку “Галичина” жестоко расправлялась и с поляками. Однако Рота промолчал. “Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников!” — написал посол в Канаде Витольд Дзельский в соцсети X.

Взято отсюда

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