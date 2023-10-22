Президент США Джо Байден. Архивное фото

Человечеству нужен новый мировой порядок, и США “смогут его построить”, с подобным утверждением выступил на предвыборном мероприятии президент страны Джо Байден.«

"Я думаю, у нас есть возможность, <…> если мы будем достаточно дерзки и уверены в себе, объединить мир так, как этого никогда не было раньше. Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок", — сказал он.

Закрытый прием для сбора средств на избирательную кампанию 80-летнего президента, идущего на второй срок, состоялся накануне вечером, но Белый дом распространил стенограмму его выступления только в субботу.

Владимир Путин неоднократно критиковал пропагандируемый Западом “мировой порядок, основанный на правилах”, называя его нонсенсом. По его словам, этих правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам подобного колониального подхода придумывать правила от случая к случаю ради своей выгоды.

Российский лидер подчеркивал, что многополярный миропорядок укрепляется и это неизбежный процесс, поскольку уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила существование.

При этом глава государства указывал на необходимость создать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств.

новости Локтевский

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