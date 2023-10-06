Байден призвал Иран освободить лауреата Нобелевской премии мира

Байден призвал Иран освободить правозащитницу-лауреата Нобелевской премии мира

Президент США Джо Байден призвал власти Ирана освободить правозащитницу Наргес Мохаммади, получившую Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает ТАСС.

«Я призываю правительство в Иране немедленно освободить ее и ее единомышленников, борющихся за равноправие полов», — заявил Байден.

Он добавил, что США продолжат поддерживать иранцев в их борьбе за свободу слова, равноправие полов, а также помогать положить конец насилию в отношении женщин. По мнению Вашингтона, власти республики несут ответственность за нарушение прав человека в Иране.

До этого в МИД Ирана заявляли, что присуждение Нобелевской премии Мохаммади является политической акцией. Об этом заявил Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.

По его словам, присуждение Мохаммади Нобелевской премии мира демонстрирует «разочаровывающее отклонение» от первоначальных целей комитета.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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