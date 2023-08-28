ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Политика
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в понедельник
Политика
Financial Times сообщила об угрозе серьезного дефицита водных ресурсов в Европе
Политика
Британский боксер Дюбуа сделал заявление после поражения от Усика
Мир
Источник: Турция уведомляла о небезопасности альтернативных маршрутов
Мир
Фон дер Ляйен придумали новое прозвище после заявления об Украине
Мир
Источник рассказал о роли переговоров Путина и Эрдогана в зерновой сделке

Коллекция категорий

Бизнес100 News
Здоровье96 News
Новости Алтай598 News
Новости Горняк125 News
Образование104 News
Общество201 News
Объявления70 News
Политика159 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

Балицкий рассказал о планах по созданию нового федерального округа

ГОРНЯК2201 mins

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото

Ведутся разговоры по вопросу создания для новых регионов России отдельного федерального округа, но предметного обсуждения пока не было, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

В июне на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение, что для новых российских регионов должен быть создан отдельный федеральный округ.

“Про федеральный округ разговоры ведутся, но предметного обсуждения пока не было. В данном случае, я считаю, не очень правильно говорить свое видение, пока не представлена программа, какие и в какой федеральный округ войдут области и республики”, — сказал Балицкий.

Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов России. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожской — 93,11%.

Читайте полный текст интервью Евгения Балицкого >>

Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News