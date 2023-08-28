Балицкий рассказал о планах по созданию нового федерального округа

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото

Ведутся разговоры по вопросу создания для новых регионов России отдельного федерального округа, но предметного обсуждения пока не было, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

В июне на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение, что для новых российских регионов должен быть создан отдельный федеральный округ.

“Про федеральный округ разговоры ведутся, но предметного обсуждения пока не было. В данном случае, я считаю, не очень правильно говорить свое видение, пока не представлена программа, какие и в какой федеральный округ войдут области и республики”, — сказал Балицкий.

Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов России. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожской — 93,11%.

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