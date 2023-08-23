Балицкий сообщил о готовности Запорожской области к проведению выборов

Рабочая встреча президента РФ В. Путина с врио губернатора Запорожской области Е. Балицким

Запорожская область полностью готова к проведению выборов в сентябре, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Евгений Балицкий.

“Мы сформировали в полном объеме список депутатов законодательного собрания… Весь список, который прилагается, хотел бы вас с ним ознакомить и сказать, что к выборам мы полностью готовы”, – сказал Балицкий во время встречи с главой государства.

Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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