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Барнаульский Политклуб возобновляет работу

редактор ГОРНЯК2201 минуты

30 октября, в понедельник, состоится первое в осеннем сезоне заседание Политклуба при Барнаульском горкоме КПРФ по теме: «30-летие расстрелянного парламентаризма. Метаморфозы представительной демократии в России».

Заседание Политклуба будет посвящено анализу значения и последствий государственного переворота, совершенного Ельциным в 1993 году. Будут рассмотрены следующие вопросы: 1. В чем отличие Советской власти от буржуазного парламентаризма, утвердившегося в России в конце 1980-х – начале 1990-х годов. 2. Как в стране утверждалось президентское всевластие. 3. Роль и значение представительных органов власти в современной России. Перспективы местного самоуправления. 4. Что КПРФ предлагает изменить в избирательном законодательстве. Мероприятие состоится по адресу ул. Деповская, 22 (Конференц-зал Алтайского крайкома КПРФ). Его ведущим выступит Анатолий Барсуков, первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ. Начало в 18:00. Приглашаем принять участие в работе Политклуба всех желающих.

город Горняк

Взято отсюда

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