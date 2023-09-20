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«Барселона» стартовала в Лиге чемпионов с разгромной победы - ГОРНЯК22
20.09.2023

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«Барселона» стартовала в Лиге чемпионов с разгромной победы

ГОРНЯК2201 mins

«Барселона» обыграла «Антверпен» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Испанская «Барселона» встречалась с бельгийским «Антверпеном» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и завершилась победой каталонцев со счетом 5:0.

Голами в составе хозяев отметились: Жоау Феликс (11-я и 66-я минуты), Роберт Левандовски (19-я), Йелле Батай (автогол, 22-я), Гави (54-я). Встречу обсуживала бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния).

Также в группе H помимо «Барсы» и «Антверпена» выступают португальский «Порту» и украинский «Шахтер». Их очный поединок завершился уверенной победой «Порту» — 3:1. В составе португальцев голами отметились Вендерсон Галено (дубль) и Мехди Тареми. У «Шахтера» единственный мяч на счету Кевина Келси.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Порту», а «Антверпен» на своем поле померится силами с «Шахтером». Оба поединка пройдут 4 октября.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити», обыгравший в финале прошлого сезона итальянский «Интер» (1:0).

Ранее «Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов.

Источник

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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