Более 111 тысяч избирателей Алтайского края направили заявления об участии в дистанционном электронном голосовании

По информации Федерального центра информатизации при ЦИК России жителями Алтайского края подано 111 819 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании. Заявления об участии в ДЭГ можно было подать на портале Госуслуг в период с 24 июля по 4 сентября 2023 года.

Проголосовать дистанционно избиратели смогут на специальном портале VYBORY.GOV.RU на протяжении всех трех дней голосования – с 8.00 часов 8 сентября до 20.00 часов 10 сентября 2023 года.

Напомним, дистанционное электронное голосование будет впервые применяться в этом году в Алтайском крае.