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Более 14 тысяч медиков Алтайского края получают специальные социальные выплаты - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Более 14 тысяч медиков Алтайского края получают специальные социальные выплаты

ГОРНЯК2201 mins

С начала года Отделение Социального фонда России по краю перечислило медицинским работникам региона специальные социальные выплаты на сумму 721,8 миллиона рублей. Меру поддержки получили 14 370 специалистов.

«Размер выплат зависит от должности работника и категории медицинского учреждения. Он варьируется от 4500 до 18 500 рублей за полный отработанный месяц. Выплаты назначают и выплачивают медицинским работникам в беззаявительном режиме, то есть на основании сведений, представленных их работодателями (медицинскими организациями). Никаких документов или заявлений со стороны самих получателей не требуется», — сообщила управляющая Отделением Социального фонда России по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Напомним: эта мера поддержки положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Медорганизация при этом должна входить в государственную или муниципальную систему здравоохранения, участвовать в базовой или территориальной программе обязательного медицинского страхования.

По итогам каждого месяца медорганизации формируют реестр работников, имеющих право на получение выплаты, и передают эту информацию Отделению Социального фонда России. В реестре наряду со сведениями о работнике также указываются размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана. Отделение назначает специальную соцвыплату в течение 7 рабочих дней со дня получения реестра.

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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