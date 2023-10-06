Будет ли в России массовая блокировка VPN-сервисов и когда

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В СМИ активно обсуждается тема возможной массовой блокировки VPN-приложений, которые помогают пользователям “проникать” на запрещенные интернет-ресурсы

Главное о перспективах VPN-сервисов в России – в материале “Толка”.

Что известно о планах блокировки VPN в России

Появилась информация о планах Роскомнадзора с 1 марта 2024 года заблокировать все VPN-сервисы, если они помогают пользователям получить доступ на заблокированные ресурсы. “Разобраться” с VPN-сервисами планируют во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore.

О планах ведомства сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. Политик подчеркнул, что этот приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ, в частности, к запрещенному в России Instagram*.

Как комментируют новость в Госдуме

Заявление Шейкина прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он назвал такое утверждение “странным”:

“Звучит очень странно. Дело в том, что РКН уже сейчас законодательно наделен правом блокировать такие сервисы, что и происходит на регулярной основе“.

“Ни о каких других новых приказах, касающихся VPN, руководству РКН, с которым я связался, неизвестно“, – добавил депутат.

VPN. Интернет. Смартфон Фото: pixabay.com

Ранее, в начале сентября 2023 года, россиян предупредили о блокировке VPN-сервисов. Депутат Олег Матвейчев заявил Lenta.Ru, что в России блокируют VPN, поскольку они помогают нарушать закон. Однако заблокировать все подобные ресурсы в России разом невозможно, потому что постоянно появляются новые, отметил депутат.

Блокировки ресурсов и сайтов в России

Ранее Минцифры опубликовало проект постановления, который позволит Роскомнадзору закрывать сайты с информацией о методах и способах обхода блокировок в России. Иными словами, ресурсы с информацией о VPN, например, могут оказаться вне закона.

После начала специальной военной операции Роскомнадзор стал чаще блокировать различные ресурсы. Это объясняют борьбой с фейками.

*Instagram – социальная сеть запрещена в РФ; она принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда