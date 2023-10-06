Будет ли в России массовая блокировка VPN-сервисов и когда
Фото: pixabay.com
В СМИ активно обсуждается тема возможной массовой блокировки VPN-приложений, которые помогают пользователям “проникать” на запрещенные интернет-ресурсы
Главное о перспективах VPN-сервисов в России – в материале “Толка”.
Что известно о планах блокировки VPN в России
Появилась информация о планах Роскомнадзора с 1 марта 2024 года заблокировать все VPN-сервисы, если они помогают пользователям получить доступ на заблокированные ресурсы. “Разобраться” с VPN-сервисами планируют во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore.
О планах ведомства сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. Политик подчеркнул, что этот приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ, в частности, к запрещенному в России Instagram*.
Как комментируют новость в Госдуме
Заявление Шейкина прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он назвал такое утверждение “странным”:
“Звучит очень странно. Дело в том, что РКН уже сейчас законодательно наделен правом блокировать такие сервисы, что и происходит на регулярной основе“.
“Ни о каких других новых приказах, касающихся VPN, руководству РКН, с которым я связался, неизвестно“, – добавил депутат.
VPN. Интернет. Смартфон Фото: pixabay.com
Ранее, в начале сентября 2023 года, россиян предупредили о блокировке VPN-сервисов. Депутат Олег Матвейчев заявил Lenta.Ru, что в России блокируют VPN, поскольку они помогают нарушать закон. Однако заблокировать все подобные ресурсы в России разом невозможно, потому что постоянно появляются новые, отметил депутат.
Блокировки ресурсов и сайтов в России
Ранее Минцифры опубликовало проект постановления, который позволит Роскомнадзору закрывать сайты с информацией о методах и способах обхода блокировок в России. Иными словами, ресурсы с информацией о VPN, например, могут оказаться вне закона.
После начала специальной военной операции Роскомнадзор стал чаще блокировать различные ресурсы. Это объясняют борьбой с фейками.
*Instagram – социальная сеть запрещена в РФ; она принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
Взято отсюда