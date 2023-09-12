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Бывшего капитана теплохода «ALTAI» приговорили к четырем годам условного срока

ГОРНЯК2201 mins

Экс-капитан судна получил условный срок на Кубани за перевозку нефти на Украину

Суд Новороссийска назначил экс-капитану теплохода «ALTAI» четыре года условно за перевозку 80 тонн нефти в Украину на сумму свыше двух млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

«Ленинским районным судом Новороссийска оглашен приговор в отношении Александра Валеева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ», — уточнили в краевом суде региона.

Речь о статье УК «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».

«Судом Валеев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно», — поясняется в сообщении.

Подсудимый служил капитаном на теплоходе «ALTAI». В марте 2020 года в порту Новороссийска мужчина загрузил на судно более 80 т нефти. Потом судно направилось в украинский порт Южный.

Валеев перевез более 80,1 тонны сырой нефти. Известно, что приговор в законную силу еще не вступил.

До этого на Украине предложили запретить поставки топлива из российской нефти в страны G7.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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