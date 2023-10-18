Во вторник, 17 октября, на площадке Общественной палаты Алтайского края прошло заседание, в ходе которого обсудили практику общественного наблюдения на прошедших в сентябре выборах Губернатора Алтайского края. Участие приняли помощник Губернатора Алтайского края Юрий Проскурин, представители Правительства и Прокуратуры Алтайского края, УФСИН России по АК, Администрации города Барнаула, депутаты АКЗС, а также председатели избирательных комиссий Славяносербского района Луганской Народной Республики.

Ирина Акимова, председатель Крайизбиркома, подвела итоги пятилетней практики развития института общественного наблюдения на выборах различного уровня в Алтайском крае. Она поблагодарила общественных наблюдателей за работу, отметив высокий экспертный уровень команды, профессиональный и личный вклад в обеспечение прозрачности выборов.

О высоком уровне их авторитета, по ее мнению, говорит тот факт, что подавляющее большинство наблюдателей на выборах – это общественники. В 2021 году от Общественной палаты на избирательных участках присутствовали 1140 наблюдателей. В 2023 году уже более 2000 человек от различных общественных организаций края, подготовленных Общественной палатой, наблюдали за законностью всех процедур в ходе избирательной кампании по выборам Губернатора.

«Возможность выявлять, анализировать и оперативно реагировать на различные ситуации, которые возникают в ходе избирательных кампаний, обеспечивает экспертный пул Центра общественного наблюдения», – подчеркнула Ирина Акимова.

Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского края, отметил, что институт общественного наблюдения прошел стремительный путь развития: «Сформирована законодательная база. Общественные наблюдатели показывают свою эффективность в обеспечении прозрачности выборов».

В онлайн-режиме выступила председатель Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова. Она отметила, что опыт общественного наблюдения за выборами в России уникален: «Мы смогли в гражданском обществе решить общие задачи, которые содействуют главной цели – реализации избирательных прав граждан нашей страны». Алена Валерьевна высоко оценила опыт работы наблюдателей Алтайского края, объединившихся под эгидой региональной Общественной палаты, оперативное купирование распространения фейковой информации, а также систему масштабного обучения наблюдателей.

Итоги работы в ЕДГ-2023 подвел руководитель регионального Общественного штаба наблюдения за выборами, член ОП АК Алексей Чесноков. Он рассказал, что общественным наблюдением были охвачены практически все избирательные участки в городах и районах нашего региона. «Институт общественного наблюдения стал неотъемлемой частью избирательного процесса и в дальнейшем будет только расширяться», – подчеркнул спикер.

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