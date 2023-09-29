29.09.2023

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Чилийская революция 1970-1973 годов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

29 сентября состоится очередное занятие Марксистского кружка по теме: Чилийская революция 1970-1973 годов.

В 1970 году президентом Чили был избран социалист Сальвадор Альенде, лидер левого блока «Народное единство». Страна взяла курс на построение социалистического общества путем мирных реформ. Была проведена национализация ведущих отраслей экономики, вводилось планирование, миллионы гектаров земель были переданы безземельным крестьянам. Впервые в истории предпринята попытка внедрить автоматическую систему управления экономикой. Масштабные реформы в Чили привели к снижению безработицы, выросли зарплаты, страна освобождалась от диктата американского капитала. Но кровавый фашистский переворот прервал путь страны к социализму. На занятии рассмотрим, как блоку левых партий удалось прийти к власти через институты буржуазных выборов, каких успехов достигли социалисты в Чили, какие совершили ошибки, почему пиночетовская хунта смогла свергнуть демократическое правительство. Начало в 18:00 в Алтайском крайкоме КПРФ – ул. Деповская, 22 (Ленинская комната). На фото: Сальвадор Альенде на защите Президентского дворца, 11 сентября 1973 года

Взято отсюда

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