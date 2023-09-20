Члены правительства Алтайского края и министры отправлены в отставку - ГОРНЯК22

Эта процедура автоматически проводится после вступления в должность губернатора.

Пока они продолжат работу в статусе исполняющих обязанности. О первом кадровом решении Виктор Томенко уже сообщил в своем Телеграм-канале. Так, им подписан указ о наделении полномочиями сенатора РФ – представителя от правительства Алтайского края в Совете Федерации Натальи Кувшиновой. До этого она работала представителем губернатора и правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании. Также губернатор поблагодарил за работу Александра Карлина, который представлял регион в Совете Федерации на протяжении предыдущих пяти лет.

Вера Климанова