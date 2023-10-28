Что говорят в Кремле и Израиле о визите делегации ХАМАС в Москву

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Представители палестинского движения провели встречу в Москве по линии МИДа, контактов с Кремлем у делегации нет, заявил Песков

26 октября представители палестинской группировки ХАМАС приехали с визитом в Москву. Об этом сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Ее спросили, правда ли, что в Москве находится представитель ХАМАС Муса Абу Марзук.

“Могу сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве “, – заявила Захарова.

На встрече обсуждалось освобождение находящихся в секторе Газа заложников, эвакуация россиян и других иностранных граждан, пояснил ” Интерфакс “.

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На переговорах российской стороной “подтверждена неизменная позиция в пользу реализации известных решений международного сообщества, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, предполагающие создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире и безопасности с Израилем”.

Движение ХАМАС в свою очередь заявило, что на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия российской дипломатии, говорится в сообщении РИА Новости .

Что говорят в Кремле

Москва считает необходимым поддерживать контакты со всеми сторонами палестино-израильского конфликта, позже процитировали ” Ведомости ” пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

“Мы продолжаем и считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно же, будем продолжать и наш диалог с Израилем“, – сказал он.

Песков уточнил, что у представителей ХАМАС не было контактов с Кремлем.

“В данном случае никакой кремлевской программы нет, у этих представителей никаких контактов с Кремлем нет. По линии МИДа было сообщение“, – процитировало Пескова РИА Новости .

Реакция Израиля

Россия пока не проинформировала Израиль об итогах визита делегации, заявил 28 октября посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

“Мы очень недовольны этим визитом, потому что принимать на высоком уровне в Москве руководителей ХАМАС, которую мы считаем террористической организацией – это у нас вызвало беспокойство“, – приводит его слова РИА Новости .

Однако он уверен, что контакты, в том числе и по этому вопросу будут продолжены.

“У нас постоянные контакты с российской стороной. Мы обмениваемся различными мнениями, не всегда мы друг с другом согласны, и пример визита ХАМАС – очень хороший пример этого. Да, у нас есть разные мнения, но мы обязательно находимся в постоянном контакте с российской стороной. Уверен, мы будем в контакте и по этому вопросу тоже“, – заключил Александр Бен Цви.

Напомним, Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинская группировка начала боевые действия против Израиля. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны .

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