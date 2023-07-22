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Что известно о “пропавших” российских генералах и правда ли их скоро “вернут”

редактор01 mins

Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

В Telegram-каналах и ряде СМИ появилась информация о том, что генерал Суровикин и другие высокопоставленные офицеры “изолированы” и “задержаны для допроса”

Несколько высокопоставленных российских офицеров задержаны после попытки мятежа Евгения Пригожина. Такая информация продолжает циркулировать после 24 июня и событий, связанных с мятежом ЧВК “Вагнер”.

Заместитель командующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Сергей Суровикин, генерал-полковник Михаил Мизинцев, генерал-лейтенант Владимир Алексеев и другие офицеры якобы находятся в секретном месте в Ростовской области “в условиях ограничения свободы и радиоэлектронной тишины”, пишет издание “Волоколамск-пресс” со ссылкой на Telegram-канал “Это еще не конец”.

Сообщается, что военных якобы изолировали 25 июня и должны вернуть до 25 июля.

По информации канала, задержанные не являются фигурантами уголовного дела. Согласно трудовым договорам они находятся в отпусках.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники писала о задержании 13 высокопоставленных военных “для допроса после попытки мятежа в России”. По данным издания, Суровикин якобы знал о планах мятежа главы “Вагнера” Пригожина, но сам в этом не участвовал.

Напомним, после военного мятежа ЧВК “Вагнер” о судьбе генерала армии Сергея Суровикина ничего неизвестно, о его местонахождении не сообщают . Свое последнее публичное заявление он сделал 24 июня, после чего пропал из информационного пространства.

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