Что известно о состоянии здоровья Рамзана Кадырова и что говорят власти - ГОРНЯК22

Что известно о состоянии здоровья Рамзана Кадырова и что говорят власти
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Рамзан Кадыров продолжительное время находится в отпуске. В Сети множатся все новые и новые слухи о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни
В Сети все более широкий ход получает тревожная информация о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне отказался комментировать самочувствие руководителя Чеченской Республики.
Что с Кадыровым
С 3 июля Рамзан Кадыров находится в отпуске. 8 июля на сайте правительства Чечни опубликовали соответствующее распоряжение. Сообщений о возвращении Кадырова из отпуска не было, обращает внимание НГС.
В сентябре в Сети начали появляться сообщения о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни. Однако Кадыров обратился ко всем в видеоформате, опровергнув эту информацию.
18 сентября, 10:29 Что за слух о смерти Кадырова и как глава Чечни его развеял
В Интернете некоторое время ходили слухи о том, что Рамзан Кадыров якобы тяжело болен. А потом Telegram-каналы сообщили о том, что глава Чечни якобы умер
17 сентября и вовсе широкое распространение получил фейк о якобы смерти Рамзана Кадырова.
Глава Чечни на фоне этих сообщений опубликовал видео с прогулки. Кадыров в ролике показал, как в дождливую погоду прогуливается по дорожке. Глава Чечни призвал всех заниматься спортом и уметь отличать правду от лжи.
Что говорят власти
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил , что не располагает информацией о состоянии здоровья Кадырова.
“В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать“, – цитирует Пескова “Известия”.
Журналисты “Московского комсомольца” позвонили в пресс-службу правительства Чечни, попытались связаться с советником Кадырова Ахмедом Дудаевым и сенатором РФ от Чеченской Республики. Но ответа не получили.
“Официальные органы и чеченские спикеры по совершенно непонятным причинам не стремятся прерывать поток слухов о состоянии здоровья Рамзана Кадырова“, – резюмирует издание.