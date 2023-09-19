Что известно о состоянии здоровья Рамзана Кадырова и что говорят власти - ГОРНЯК22

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Рамзан Кадыров продолжительное время находится в отпуске. В Сети множатся все новые и новые слухи о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни

В Сети все более широкий ход получает тревожная информация о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне отказался комментировать самочувствие руководителя Чеченской Республики.

Что с Кадыровым

С 3 июля Рамзан Кадыров находится в отпуске. 8 июля на сайте правительства Чечни опубликовали соответствующее распоряжение. Сообщений о возвращении Кадырова из отпуска не было, обращает внимание НГС.

В сентябре в Сети начали появляться сообщения о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни. Однако Кадыров обратился ко всем в видеоформате, опровергнув эту информацию.

18 сентября, 10:29 Что за слух о смерти Кадырова и как глава Чечни его развеял

В Интернете некоторое время ходили слухи о том, что Рамзан Кадыров якобы тяжело болен. А потом Telegram-каналы сообщили о том, что глава Чечни якобы умер

17 сентября и вовсе широкое распространение получил фейк о якобы смерти Рамзана Кадырова.

Глава Чечни на фоне этих сообщений опубликовал видео с прогулки. Кадыров в ролике показал, как в дождливую погоду прогуливается по дорожке. Глава Чечни призвал всех заниматься спортом и уметь отличать правду от лжи.

Что говорят власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил , что не располагает информацией о состоянии здоровья Кадырова.

“В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать“, – цитирует Пескова “Известия”.

Журналисты “Московского комсомольца” позвонили в пресс-службу правительства Чечни, попытались связаться с советником Кадырова Ахмедом Дудаевым и сенатором РФ от Чеченской Республики. Но ответа не получили.

“Официальные органы и чеченские спикеры по совершенно непонятным причинам не стремятся прерывать поток слухов о состоянии здоровья Рамзана Кадырова“, – резюмирует издание.