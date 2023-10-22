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Чужая война все изменила. Украина унизила Запад и осталась без денег

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Киеве признали: Запад от них устал. США и Европу больше заботят внутренние проблемы и война на Ближнем Востоке. Как теперь обстоят дела с поддержкой Зеленского — в материале РИА Новости.

Иждивенец Запада

Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что конфликт с Россией откровенно утомил западные страны. “Я вижу много усталости, я вижу много слабости среди наших партнеров”, — сказал он. Сейчас Киев, выпрашивая помощь, прикладывает “в два раза больше усилий”, чем в прошлом году. А Украина, по мнению министра, не сможет сама себя финансировать в течение многих лет, даже если значительно повысит налоги.Министр финансов Украины Сергей Марченко

“Желающих выделять деньги все меньше”, — сетует Марченко. Одна из главных причин — перемена в настроениях западных налогоплательщиков, считает он.

Кроме того, киевскому режиму мешают выборы в США и некоторых странах ЕС. Даже рядовые украинцы понемногу осознают, что стали для союзников обузой. В 2022-м таких, по данным Киевского международного института социологии, было всего 15%. Сейчас — 30.

Новая проблема

“Мы должны оживлять дискуссию об Украине, о том, как важна борьба с Россией, потому что Запад все больше устает от того, что там происходит”, — говорил польский премьер Матеуш Моравецкий еще в начале года. Но с этим все сложнее.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве

В CNN предупреждают: из-за войны на Ближнем Востоке Зеленский рискует потерять поддержку даже Вашингтона. Официальные лица заверяют в обратном. Однако хаос в палате представителей, контролируемой республиканцами, значительно затрудняет выделение денег. Конгрессмены, единодушные в вопросе Израиля, не сходятся по Украине.

“Существует риск того, что международное внимание отвлечется, и это будет иметь последствия”, — не скрывает опасений Зеленский. Киев практически выпал из западной информационной повестки. Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл отметил, что Зеленский умеет заинтересовывать СМИ, поэтому союзники активно поставляли оружие на Украину, но теперь ситуация изменилась.

Несдержанные обещания

Верховная рада одобрила госбюджет на 2024-й с рекордными расходами. Огромный дефицит — порядка 43 миллиардов долларов — надеются покрыть за счет Запада. В прошлом году это сработало. Получится ли еще раз — непонятно.

новости Алтайский
Взято отсюда
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