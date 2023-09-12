Цена нефти Brent превысила $92 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $92,1 впервые с 17 ноября 2022 года

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE преодолела отметку в 92 доллара за баррель, достигнув максимальных значений с 17 ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На момент написания материала цена составляет $92,1 за баррель. Стоимость WTI превысила отметку в 88,85 по состоянию на 16:52 по мск.

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Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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