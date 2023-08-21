ЦСКА официально объявил о переходе игрока сборной Чили

ЦСКА заключил контракт с чилийским нападающим Давилой по схеме 4+1

Московский ЦСКА заключил контракт с чилийским нападающим Виктором Давилой, об этом официально объявила пресс-служба армейского клуба.

Соглашение рассчитано на четыре года с опцией продления еще на один сезон. 25-летний футболист будет выступать за армейцев под номером «7».

21 августа Давила приехал в Москву для заключения контракта с армейцами. Ранее он попрощался с мексиканским клубом «Леон», за который выступал с 2021 года. В СМИ сообщалось, что красно-синие отправили средства за нападающего транзитом через Венесуэлу и Чили в Мексику.

Давила сыграл за «Леон» 106 матчей, в которых забил 33 мяча и сделал 13 результативных передач. За сборную Чили он провел четыре игры, отметившись одной голевой передачей.

ЦСКА после пяти сыгранных туров идет на пятом месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав девять очков. В пятом туре подопечные Владимира Федотова в выездном поединке уступили московскому «Динамо» со счетом 1:2.

В прошлом сезоне армейцы заняли второе место, набрав 58 очков. Лидеру — петербургскому «Зениту» — клуб уступил 12 очков.

Ранее чилийский новичок ЦСКА высказался о России.

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