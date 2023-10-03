Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска . Архивное фото

Украинская армия не смогла добиться никаких результатов во время летнего контрнаступления, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.«”Война практически застынет. <…> Даже Токмак не смогут взять. Туда на фронт надо бросить (бывшего министра обороны Украины Алексея. — Прим. ред.) Резникова вместе с (действующим министром Рустемом) Умеровым и (главой ГУР МО) Кириллом Будановым”, — возмутился эксперт.

По его словам, военнослужащим ВСУ уже нечем стрелять и прорывать российские линии обороны. При такой стратегии и тактике, какую применяют украинские силы, они ничего не смогут захватить, отметил бывший советник Кучмы.

“Генштаб не справляется. <…> Фронт стоит, он уже консервируется”, — резюмировал Соскин.

ВСУ уже четвертый месяц ведут активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные в государствах НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов и минных полей, из-за которых украинские войска понесли серьезные потери.

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