Дела чиновничьи. Какие перестановки возможны в правительстве Алтайского края

Фото: Антон Федотов/пресс-служба правительства Алтайского края

По всей видимости, ожидать потрясений не стоит. Однако заметная рокировка полномочий “в верхах” правительства все же вполне возможна

Выборы губернатора Алтайского края отгремели и перед главой региона Виктором Томенко возникают новые вопросы. В том числе кадровые: после выборов согласно законодательству кабинет краевых министров и вице-губернаторов отправился в отставку. Этот период “междувластия” вызывает особый интерес – сохранится ли привычный состав чиновников или же стоит ожидать кадровых перестановок? К тому же в такой момент активно множатся и слухи о возможных отставках и назначениях. Каких изменений в краевом правительстве стоит ожидать корреспондент “Толка” спросил у политэкспертов Константина Лукина и Ярославы Шашковой.

Без потрясений, но с новшествами

По словам Константина Лукина, перестановки в краевом правительстве все же будут, однако назвать их радикальными нельзя. Причем, продолжения назначений ожидать стоит уже на этой неделе, и касаться они, по данным политолога, будут руководства краевых департаментов и управлений. Однако связаны они скорее с перераспределением полномочий.

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Нужно отметить, что часть назначений уже состоялась. Речь идет о вице-премьерах регионального правительства. О данных кадровых решениях стало известно 29 сентября. На своих постах остались Виталий Снесарь, Александр Лукьянов, Денис Губин, Иван Кибардин, Игорь Степаненко. Новых имен и фамилий в этом списке пока нет.

Некоторые из перемен, касающихся распределения полномочий, также уже произошли: так, в краевом минюсте выделили управление, занимающееся работой мировых судей.

Однако есть вероятность и более глобальных перемен, связанных с “социальным” вице-губернатором (эту должность занимает Игорь Степаненко). Полномочия “главного по социальным вопросам” могут разделить между двумя чиновниками.

“Перераспределение полномочий несет за собой и перераспределение находящихся в подчинение министров и департаментов. Новые вызовы дают губернатору право перераспределить обязанности между своими замами с точки зрения более эффективного управления, и этот вопрос на самом деле важнее, чем то, кто будет назначен на то или иное место“, – отмечает Лукин.

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И здесь стоит вспомнить о том, что в последний месяц активный ход получила информация о том, что в статусе вице-губернатора как минимум часть социальных полномочий на себя возьмет врио министра здравоохранения Дмитрий Попов.

Это, по словам Лукина, более чем возможно. Что касается возможного нового главы краевого минздрава, то как отмечает эксперт, при таком сценарии министерство, скорее всего, достанется специалисту из числа руководителей крупных медицинских кластеров.

Еще один пост, который пока что остается незанятым – должность представителя губернатора в АКЗС. Занимавшая его Наталья Кувшинова стала сенатором и, по данным Лукина, найти ей замену не так уж и просто: необходим человек с юридическим образованием и парламентским опытом. Сейчас же таких кандидатур остро не хватает.

Обойтись без гаданий

А вот доктор политических наук, преподаватель Алтайского госуниверситета Ярослава Шашкова в своих оценках и предположениях оказалась достаточно сдержана.

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“Назначение зависит от того, есть ли претензии к работе того или иного министра или вице-губернатора“, – считает эксперт.

По оценке Шашковой, решения вряд ли будут одномоментными, однако в ближайшие месяцы кадровые вопросы уже решатся, потому что система не может находиться в “полуподвешенном состоянии”. Однако какие-то назначения, по словам собеседницы, пройдут раньше, а какие-то – позже.

Более того, вопрос конкретных кандидатур остается достаточно туманным: по словам Шашковой, часть политических “инсайдов” недавнего времени уже оказалась опровергнута. Поэтому заниматься предсказаниями сейчас не стоит: настоящие сведения о том, кто займет тот или иной пост мы получим лишь по факту назначений.

Взято отсюда