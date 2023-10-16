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Делегация Госдумы прибыла с визитом во Вьетнам

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое. Архивное фото

Делегация Государственной думы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.

В рамках визита в понедельник в Ханое пройдет второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной думы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия.

Также в ходе визита запланированы встречи с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и руководством страны.

В состав делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.

горняк
Взято отсюда
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