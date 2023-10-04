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Депутат Госдумы Иван Лоор поздравил с 85-летием ветерана завода «Трансмаш»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В дни  региональной недели, совпавшей с месячником пожилого человека, депутат Госдумы Иван Лоор посчитал своим долгом выразить уважение замечательному человеку, ветерану промышленного производства Николаю Иосифовичу Вышегородскому.

Уроженец села Коробейниково Усть-Пристанского района в 13 лет остался без отца и мамы. Отец погиб на фронтах Великой Отечественной, всего лишь год пережила семейную трагедию мать. Николай Иосифович сразу после армии пришёл слесарем на «Трансмаш». И 50 лет жизни, до самой пенсии, и ещё 10 лет будучи официально на заслуженном отдыхе, проработал на предприятии, ставшем для него родным домом.

Не напрасно ему было присвоено звание «Заслуженный строитель России». Потому, что благодаря организаторским способностям этого человека строились новые масштабные заводские корпуса, возводились жилые дома, детские сады, плавательный бассейн, другие социальные объекты для работников предприятия.

«В знак признательности за самоотверженный труд и большой личный вклад в развитие Алтайского края, а также в связи с 85-летием, лично поздравил Николая Иосифовича с юбилейной датой. Искренне рад, что он не теряет бодрости духа и оптимизма. Крепкого вам здоровья, Николай Иосифович!», — записал о памятной встрече в своем телеграм-канале Иван Лоор.

SM News

Фото Олег Богданов «Алтайская правда»

Взято отсюда

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