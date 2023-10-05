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Депутат Госдумы Мария Прусакова обратилась к главреду RT Маргарите Симоньян

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Депутат Государственной Думы, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова обратилась к главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, предложившей взорвать термоядерную бомбу над Сибирью.

Симоньян в своей передаче Ч.Т.Д. заявила, что если произвести ядерный взрыв «в сотнях километрах, где-нибудь над Сибирью», то ядерной зимы и радиации не будет. По ее словам единственным последствием будет то, что из строя будет выведена вся радиоэлектроника. Мария Прусакова ответила российской журналистке: – Я бы хотела обратиться к главному редактору телевизионной сети «Russia Today», функционирующей в том числе за счет бюджетных средств, Маргарите Симоньян. Ваше высказывание о том, чтобы ваши дети не комплексовали среди сверстников из-за отсутствия у них гаджетов, вы в принципе рассматриваете возможность взрыва термоядерной бомбы над Сибирью. Мы, сибиряки, восприняли его как глубокое оскорбление. Хочу напомнить вам, что благодаря в том числе сибирякам советский народ победил фашизм в Великой Отечественной войне. Поэтому вы как минимум должны извиниться перед жителями всей Сибири и особенно перед теми, кто и сегодня на протяжении последних нескольких десятилетий страдает от последствий испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Настоятельно вам рекомендую: в тех вопросах, в которых вы не разбираетесь и, как сами говорите «баба-дура», обсуждать их на кухне, а не в публичном пространстве. Ссылка на видеообращение.

Взято отсюда

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