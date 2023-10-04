Депутаты ЛДПР составят рейтинг регионов по уровню социальной защищённости населения

ЛДПР проведёт оценку социальной защиты населения в каждом регионе и выяснит, где мер недостаточно. Такое поручение партийцам дал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с вновь избранными депутатами ЛДПР в законодательных органах власти, которая прошла в Государственной Думе 3 октября 2023 года

«Наша задача – дойти до каждой семьи! Сила России складывается из успеха жителей регионов. Пока в богатой стране живут, скажем, как есть, бедные люди. Как политическая партия мы должны делать так, чтобы система социальной защиты граждан работала безупречно, а меры поддержки были справедливы и достаточны. Поэтому поручаю руководителям фракций ЛДПР в регионах в ближайший месяц провести анализ регионального законодательства о социальной защите граждан. Далее мы посмотрим на уровень социальной защищённости граждан в каждом конкретном регионе, составим рейтинг, который представим, в том числе в Государственной Думе», – прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

ЛДПР должна стать мерилом любого решения, инициируемого «Единой Россией». Примерять его каждый депутат ЛДПР должен на себя и своих избирателей. Также депутаты ЛДПР планируют кратно увеличить проведение экспертиз любых решений, которые власть осуществляет через региональные и городские парламенты. А кроме того, вести надзор за работой чиновников. Они должны понять, что их действия контролирует ЛДПР.

«Мы должны контролировать чиновников и власть на местах. Бывает так, что отчитываются, но иногда и откровенно врут, что всё сделано и деньги освоены. А люди приходят и видят некачественный ремонт, дырявые после первого дождя дороги, плохое питание в школах и так далее. Нужно добиваться того, чтобы простой человек в регионе жил достойно. И от того, как работают чиновники на местах, многое зависит», – подчеркнул Леонид Слуцкий.

Приоритетом работы ЛДПР в каждом регионе станет социальная защита граждан. Отдельное внимание ЛДПР уделит социальному бюджету. Депутаты проанализируют, какой объём средств каждый регион выделяет на поддержку материнства и детства, а также талантливой молодёжи. По мнению Леонида Слуцкого, результат ЛДПР на ЕДГ в 2023 году указывает на то, что люди ждут инициатив и помощи от партии. Это заставляет депутатов фракции усилить работу на местах.

10 сентября завершилась выборная кампания 2023 года. По её итогам 646 членов ЛДПР получили депутатские мандаты разного уровня. Для партии это своего рода рекордные показатели. Под руководством Леонида Слуцкого результат прошедших выборов показал, что положение партии укрепляется, ЛДПР занимает твёрдую позицию на политической арене.

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