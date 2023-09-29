Дмитрий Азаров: Доверие людей – огромная ответственность

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Доверие людей — это огромная ответственность, и власти Самарской области это очень хорошо осознают, заявил губернатор области Дмитрий Азаров.

Азаров принял участие во встрече, которую в четверг в режиме видеосвязи президент России Владимир Путин провел с избранными главами субъектов РФ. В мероприятии участвовали главы 26 регионов, где в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти.

Выборы губернатора Самарской области проходили с 8 по 10 сентября. Действующий глава региона одержал на них победу, набрав порядка 1,1 миллиона голосов (83,83% избирателей). «“Не случайно во время вступления в должность я говорил о том, что достигнутый результат в работе, доверие людей обязывает нас еще более ответственно, эффективно, результативно работать. Тем более и время, конечно, особое, которое действительно требует полной самоотдачи в работе. На этом президент акцентировал внимание всех присутствующих и выразил уверенность, что со всеми задачами справимся”, – привели слова Азарова в пресс-службе облправительства.

Глава региона также подчеркнул, что полученный на выборах результат был бы невозможен без поддержки президента и той огромной работы, которая проведена в регионе благодаря инициированным им национальным проектам.

“Высокие результаты, доверие людей вновь избранным главам регионов было просто невозможно без доверия к президенту. Определяющую роль в развитии страны и регионов вне всякого сомнения играют национальные проекты, инициированные Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня это главный инструмент развития каждого региона. И половины бы не сделали из того, что сейчас мы можем предъявить людям, а они могут оценить, без нацпроектов, инициированных президентом”, – подчеркнул Азаров.

Он отметил, что в ушедшую пятилетку власти региона акцентировали внимание на развитии инфраструктуры и создали серьезный задел, который позволяет сегодня привлекать новые инвестиции, открывать новые производства. “Мы создали очень хорошие предпосылки для развития наших населенных пунктов, как и Самарской области в целом, – резюмировал Азаров.

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