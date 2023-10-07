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До 300 боевиков ХАМАС проникли в Израиль

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Haaretz: в Израиль проникли до 300 боевиков ХАМАС

Численность боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС, проникших утром на территорию Израиля, может составлять от 200 до 300 человек. Об этом сообщает издание Haaretz.

По словам сотрудника израильской полиции, десятки из этих боевиков могут по-прежнему скрываться на территории Израиля.

До этого в военном палестинском радикальном движении ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявили о нанесении ударов по более чем 50 военным позициям Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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