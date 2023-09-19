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«До конца исполнил долг перед Родиной»: ветеран Афганистана Юрий Богданов о Евгении Новикове - ГОРНЯК22
20.09.2023

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«До конца исполнил долг перед Родиной»: ветеран Афганистана Юрий Богданов о Евгении Новикове

ГОРНЯК2201 mins

Как уже сообщалось, в Барнауле прошёл фестиваль «Сила духа России» имени Евгения Новикова.

Член Общественной палаты Алтайского края, ветеран вооруженного конфликта в Афганистане, общественник, патриот своего Отечества Евгений Александрович Новиков не мог оставаться равнодушным к бедам мирного населения Донбасса. В 2022 году, при совершении гуманитарной миссии в зоне военного конфликта на западных рубежах России Евгений Новиков оказался под обстрелом украинской артиллерии и героически погиб.

Товарищи, друзья и коллеги Евгения Новикова выступили с инициативой проведения детско-юношеских спортивно-патриотических мероприятий в честь человека, всю свою жизнь и даже смерть посвятившего родной стране.

Хорошо знавший Евгения Новикова, и работавший вместе в военно-патриотическом направлении, Юрий Дмитриевич Богданов  рассказал нашим корреспондентам о том, каким остался в его памяти герой нашего времени.

В Барнауле прошел спортивный фестиваль «Сила духа России » имени Евгения Новикова

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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