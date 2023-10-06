06.10.2023

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Докапиталистические способы производства

редактор ГОРНЯК2201 минуты

6 октября в Алтайском крайкоме КПРФ состоится очередное занятие Марксистского кружка по теме: Докапиталистические способы производства.

Исследуя генезис капиталистических отношений, Карл Маркс находит исторические условия для формирования предпосылок наемного труда и капитала. Основные выводы сделаны им в работе "Формы производства, предшествующие капиталистическому" (Маркс К. Экономические рукописи 1857 – 1859 годов // Собр. соч., изд. 2, т. 46). В этом труде Карл Маркс анализирует эволюцию форм племенной (общинной) собственности, составлявших основу азиатского, античного и германского способов производства. На занятии рассмотрим, какое значение имеют исследования докапиталистических способов производства для понимания теории формаций, развития современного капитализма и в целом марксистской политэкономии. Начало в 18:00 в Алтайском крайкоме КПРФ – ул. Деповская, 22 (Ленинская комната).

Взято отсюда

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