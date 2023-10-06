06.10.2023

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Долгожданный ремонт дорог начали в Горняке

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В городе Горняке Локтевского района начат ремонт дорог по улицам Победы и Островского, которого добивался депутат фракции КПРФ в АКЗС Павел Митрофанов.

Вопросы местного значения постоянно находятся на контроле депутата и, прежде всего, состояние дорог. Хорошая дорога для любого населенного пункта и его жителей – это важнейший фактор благополучной жизни. Однако до качественного состояния дорожного полотна в Горняке еще далеко. Чего уже удалось достичь, комментирует Павел Митрофанов: – Несмотря на то, что в последние годы объем финансовых вливаний в развитие дорожного хозяйства края значительно увеличивается (в прошлом году в отрасль инвестировано более 23 млрд. рублей), любой из моих избирателей скажет: хотя бы до удовлетворительного состояния проезжей части, в частности, в Горняке – еще далеко. Напомню, что всего протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения в Локтевском районе составляет немногим более 240 км. Надо сказать, районная и городская власть стараются реализовать возможности по ремонту дорожного полотна, которые предоставляет правительство края. В частности, в этом году муниципалитетами района и города были подготовлены и направлены в Министерство транспорта проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы для проведения совместных торгов на ремонт дорожного покрытия по улице Победы и Островского. Но, должен отметить, эти самые конкурсные процедуры – сплошная головоломка для их участников. Мне пришлось обращаться за помощью в определении через конкурс подрядчика и к руководству АКЗС и в региональное правительство. Во время сессий на правительственном часе и в рабочем порядке неоднократно обращался к профильному министру Антону Воронову за содействием в решении проблемы. И вот, когда уже, как говорится, лед тронулся, и стало известно, что работы в Горняке по улице Победы и Островского будут проведены силами местного дорожного хозяйства, я поблагодарил на сессии министра транспорта Антона Владимировича за личное участие в положительном решении вопроса. Думаю, и мои земляки, которые уже сами увидели, как на днях преобразилась улица Победы, со мной солидарны. Но это только начало. В планах – добиться и ремонта улицы Кирова.

Взято отсюда

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