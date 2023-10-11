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Немногочисленные представителей оппозиционных партий примкнули к партии “Единая Россия”. Таким образом, дума будет полностью поглощена партией власти

Все 30 депутатов Думы Бийска в скором времени будут состоять из представителей партии “Единая Россия“, сообщает “Банкфакс” .

Так, бывший член ЛДПР Вадим Глушков уже написал заявление о вступлении во фракцию “Единая Россия“. Из партии ЛДПР он уже вышел и пока остается беспартийным. При этом он пояснил, что ушел от “жириновцев” по некоторым причинам.

“Но хочу подметить, что я очень благодарен ЛДПР, в которой находился с 2006 года. Эта партия стала для меня определенной школой, я получил опыт, начальный толчок для дальнейших действий. Я благодарен и партии, и всем ее членам, с которыми мне приходилось все это время сотрудничать и работать на благо нашего города. <…> Моя главная задача, чтобы город развивался, чтобы его жители могли достойно существовать, получали достойные образование и медицину, комплекс социальной защищенности. Нужно идти к тому, чтобы эти цели были достигнуты любым путем. Если я буду полезен больше, чем в нынешнем статусе, то я буду только рад этому”, – сказал Глушков.

Таким образом, в скором времени Бийская гордума будет состоять исключительно из 30 депутатов фракции ЕР.

Напомним, что в 2022 году в результате выборов в думу избрали 27 единороссов, двух членов ЛДПР – Вадима Глушкова и Максима Железовского, а также самовыдвиженку Диану Чуй. Железовский и Чуй ранее перешли к ЕР.

Предыдущий созыв при этом наполовину состоял из членов оппозиционных партий.

горняк



Взято отсюда