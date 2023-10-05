«Единая Россия» организовала в Барнауле фотовыставку к годовщине воссоединения новых регионов с Россией

Экспозицию, посвященную побратиму Алтайского края – Славяносербскому району ЛНР – можно увидеть на улице Мало-Тобольской до конца октября. Об этом рассказал региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО Денис Голобородько . Он посетил фотовыставку вместе с координатором «Женского движения Единой России» в Алтайском крае Кристиной Юстус .

22 июня 2022 года правительство Алтайского края и администрация Славяносербского района ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве. За это время алтайские строители восстановили 497 объектов инфраструктуры. Сейчас регион помогает подшефному району подготовиться к началу отопительного сезона.

Волонтеры, общественники, предприниматели и единороссы регулярно помогают мирным жителям славяносербщины.

«На этой неделе отправляем очередную партию гуманитарного груза в Славяносербский район – это продукты, крупы, бытовая химия. Все это помощь и поддержка жителям нашего района-побратима, которую собрали активисты «Женского движения Единой России» и Общероссийского народного фронта. Сейчас, спустя время, можно сказать, что район постепенно возвращается к нормальной жизни. Помощь новым регионам – это серьезное большое дело и наша общая задача», – сказал Денис Голобородько.

Фотографии, иллюстрирующие помощь Алтайского края району-побратиму, могут увидеть все желающие барнаульцы и гости краевой столицы.

Взято отсюда