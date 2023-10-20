«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о праве НКО менять состав учредителей

Он позволит исключить учредителя по решению высшего органа управления или – при необходимости – по решению суда

Учредители также получат возможность самостоятельно выйти из состава учредителей НКО, направив заявление в территориальное управление юстиции. Законопроект «Единой России» решит проблему, когда учредители теряют связь с некоммерческой организацией и интерес к ее дальнейшей деятельности. Партия подготовила документ вместе с Минюстом.

«В моей практике были случаи, когда НКО оказывается в тупике по поводу «потерянных» учредителей. Связь теряется по разным причинам: от утраты интереса к работе НКО до смерти учредителя. И получается, что НКО не может собрать ни высший исполнительный орган, ни внести изменения, ни принять управленческие решения. Эту тему также поднимали руководители НКО на Дискуссионном клубе сторонников партии «Единая Россия» по вопросам совершенствования законодательства в сфере некоммерческих организаций. Обсуждение проходило по всей стране на более чем 1000 площадках Центра поддержки гражданских инициатив. По итогам решение этой проблемы вошло новым пунктом в народную программу «Единой России», – отметила один из авторов законопроекта, руководитель центрального совета сторонников партии, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко .

Законодательную инициативу поддержали и алтайские сторонники партии.

«В регионе много некоммерческих организаций, которые выполняют важную работу в разных сферах. Это наши надежные партнеры, поэтому «Единая Россия» и региональные власти заинтересованы в появлении новой меры поддержки НКО», – отметил председатель регионального совета сторонников партии, вице-губернатор Алтайского края Игорь Степаненко .

Основанием для исключения учредителя – физического лица будет его смерть, юридического лица – прекращение его деятельности в связи с ликвидацией или исключением из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа.

Среди соавторов законопроекта – председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева и председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев .

новости Алтайский



Взято отсюда