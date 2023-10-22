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Егор Крид выиграл суд у организаторов концерта в Архангельске

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Shot: певец Егор Крид отсудил 12 миллионов рублей у организаторов концерта

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Певец Егор Крид отсудил у организаторов своего концерта в Архангельске более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Арбитражный суд города Москвы встал на сторону певца, подавшего иск против ООО «Твой концерт» на 5,7 миллионов рублей «за неисполнение обязательств по договору». В ходе суда к этой сумме еще добавились неустойки, поэтому теперь организаторы должны возместить Криду 12,1 миллионов рублей.

Shot подчеркнул, что гендиректор «Твоего концерта» Антон Попович не согласен с решением московского суда и планирует подавать апелляцию.

Концерт Егора Крида в Архангельске прошел 31 марта и, как отмечает издание, изначально все стороны оказались довольны мероприятием. Однако позднее они начали отписываться друг от друга в соцсетях, а 12 апреля исполнитель обратился в суд. По какой причине начались разбирательства — неизвестно.

Telegram-канал отмечает, что до этого у гендиректора Поповича отсудили почти 2 миллиона рублей из-за выступления Тимати — он мог не доплатить подрядчику за техобслуживание.

При этом в мае 2023 года суд вернул иск ООО «Твой концерт» к певцу Валерию Меладзе после отмененного концерта. Иск вернули организаторам концерта, поскольку они должны были оплатить госпошлину до 21 апреля, однако оплата так и не поступила.

Ранее Агутин потребовал еще миллион с блогера, обвинившего его в сатанизме.

Горняк22

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