Эсеры прокомментировали приостановку сопредседательства Прилепина в партии

Писатель Захар Прилепин. Архивное фото

Писатель Захар Прилепин не собирается уходить из партии “Справедливая Россия – За Правду”, заявил депутат ГД Дмитрий Кузнецов (СРЗП) в Telegram-канале, говоря о приостановке сопредседательства Прилепина в связи с военной службой.

Ранее во вторник в интервью изданию Daily Storm Прилепин заявил, что его сопредседательство в партии приостановлено в связи с военной службой, сообщив, что политической работой он не занимается, потому что в Росгвардии это “не поймут”. Позднее в среду Telegram-канал Brief сообщил со ссылкой на слова “инсайдеров”, что к выборам 2026 года Прилепин может вновь попробовать пойти в Госдуму со своей собственной партией “За правду”, именно с этим связан его уход с должности сопредседателя СРЗП.

“Вопрос: Уход Захара Прилепина из Справедливой России может стать из временного окончательным? Ответ: Никуда не уходит и не собирается”, – написал Кузнецов. При этом на официальном сайте партии Прилепин по-прежнему значится как один из сопредседателей, информация о приостановке его полномочий там не размещена.

При этом на официальном сайте партии Прилепин по-прежнему значится как один из сопредседателей, информация о приостановке его полномочий там не размещена.

новости Локтевский

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